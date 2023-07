Decreto ingiuntivo e omessa convocazione: il termine per impugnare la delibera decorre dalla notifica dell'ingiunzione di Giovanni Iaria

Come previsto dal sesto comma dell'articolo 1136 del Codice civile, l'assemblea condominiale non può deliberare se tutti i condòmini non sono stati regolarmente convocati alla riunione. È noto che la mancata convocazione di uno o più condòmini all'assemblea non rende la delibera nulla ma annullabile e il vizio può essere fatto valere entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, che decorre dalla comunicazione del relativo verbale.

Che succede, invece, se al condòmino non convocato all'assemblea, l'amministratore non comunica il verbale e gli notifica il decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali approvati nel corso della predetta assemblea? In questi casi, da quando decorre il termine di legge per proporre l'impugnazione contro la delibera? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Palermo con la sentenza 2501/2023, pubblicata il 24 maggio 2023.

I fatti di causa

Un condominio richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di tre comproprietari di una unità immobiliare, facente parte dell'edificio condominiale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di oneri condominiali inseriti nel bilancio preventivo e nel bilancio consuntivo approvati dall'assemblea. Il decreto ingiuntivo, notificato ad uno solo dei condòmini, veniva opposto da tutti gli ingiunti i quali eccepivano l'invalidità della delibera posta a base della richiesta creditoria per non essere stati mai convocati all'assemblea che aveva approvato i rendiconti, sulla scorta dei quali il condominio aveva chiesto l'ingiunzione. In secondo luogo, eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito.

All'esito del giudizio, il Tribunale ha dato ragione agli opponenti, ritenendo la delibera impugnata viziata che è stata annullata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Il termine per impugnare la delibera assembleare da parte del condòmino non convocato alla riunione, ha osservato il giudice, decorre dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.

Da quando decorrono i 30 giorni

Nel caso di specie, l'opposizione con la quale i condòmini hanno dedotto l'invalidità della delibera, ha evidenziato, è stata validamente e tempestivamente proposta in quanto notificata nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica dell'ingiunzione. Nel corso del giudizio è stato accertato che gli opponenti erano venuti a conoscenza per la prima volta dell'esistenza nei loro confronti di oneri condominiali da pagare con la notifica del decreto ingiuntivo e il condominio, sul quale ricadeva l'obbligo, non ha fornito nessuna prova di averli regolarmente convocati all'assemblea.

Nonostante il decreto ingiuntivo sia stato notificato ad uno solo dei tre comproprietari, ha concluso il giudice palermitano, la circostanza ingenera in tutti i tre opponenti il diritto di eccepire, per la prima volta, e impugnare la delibera condominiale per la mancata convocazione all'assemblea condominiale che ha approvato le spese oggetto della richiesta dell'ingiunzione.