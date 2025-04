Deturpamento di immobili altrui e occupazione appropriativa tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 7 aprile 2025, merita immediata segnalazione l’intervento di S. Zaina, «Imbratta con escrementi la porta del condomino: profili di rilevanza penale e dubbi di legittimità costituzionale», che illustra la rimessione alla Corte costituzionale operata dal Tribunale di Firenze in relazione al reato di cui all’articolo 639 Codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), secondo comma, nella parte in cui prevede che per i fatti ivi descritti si applichi una sanzione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi