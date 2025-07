Il condominio da frazionare e la creazione del «super»

La domanda

Un comprensorio edile di recente costruzione è costituito da più edifici singoli, ciascuno con diverse scale di accesso, per un totale di oltre 200 unità immobiliari. Il regolamento contrattuale è unico per tutto il comprensorio e lo disciplina come un unico condominio, ripartendo le spese generali con un’unica tabella di proprietà. Data l’inderogabilità, da parte del regolamento contrattuale, rispetto alle norme degli articoli 1117-bis del Codice civile e degli articoli 67 e 72 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, come si deve procedere per avviare la costituzione del supercondominio e separare la gestione amministrativa delle singole palazzine? Per esempio, è necessaria una delibera dell’attuale unica assemblea, e con quale maggioranza? Servono delibere costitutive dei singoli condomìni di palazzina e con quali maggioranze? Occorre modificare legalmente il regolamento contrattuale attuale, oppure esso risulta di per sé invalido, per quanto non conforme all’articolo 1117-bis del Codice civile?