Divisione giudiziaria dell’ex alloggio del custode: impossibile il frazionamento se muta la destinazione d’uso

Come fare per escludere la condominialità di un bene mediante divisione giudiziaria ed assegnazione per quote in via esclusiva? Si può sempre procedere ad una divisione in natura, o è necessario tenere nella dovuta considerazione la destinazione propria della cosa comune? A tali interrogativi offre adeguata risposta l’ordinanza civile numero 4817/24 emessa dalla Cassazione.

I fatti di causa e le pronunce di merito

A fare ...