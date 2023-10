Due sole condotte moleste o minacciose sono sufficienti ad integrare gli estremi dello stalking condominiale di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Lo stalking, in ambito condominiale, può essere definito come la condotta criminosa realizzata da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei propri vicini, talmente gravi da ingenerare in questi ultimi un sensibile e perdurante stato d’ansia, frustrazione e paura per sé stessi o per i loro familiari, e da indurli, se non costringerli, a modificare abitudini, anche lavorative, e stile di vita.

Si tratta di una fattispecie specifica di chiara matrice giurisprudenziale, che trova la sua disciplina nell’articolo 612 bis del Codice penale, di portata generale, elaborata nella sentenza numero 20895 del 25 maggio 2011, con la quale la Cassazione ha ritenuto riduttiva un’interpretazione meramente letterale della disposizione in oggetto ed ha affermato il principio per il quale il soggetto passivo della condotta criminosa non dev’essere necessariamente un singolo, ben potendo, appunto, la condotta penalmente rilevante essere indirizzata (come nel caso del condomino) ad una pluralità di soggetti contemporaneamente.

La vicenda processuale

Con la recentissima sentenza numero 38766 del 22 settembre ultimo scorso, la quinta sezione penale della Suprema corte ha nuovamente affrontato la questione degli atti persecutori commessi da un condòmino a carico di una coppia di vicini, effettuando una puntuale ricognizione dei principi cardine che, ad oggi, nell’elaborazione costante della giurisprudenza, governano la materia.

In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto immune da censure sotto il profilo giuridico la sentenza resa dalla Corte d’appello di Bari in data 25 febbraio 2022, la quale, ribadendo la decisione del giudice di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’articolo 612 bis del Codice penale.

Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso il condòmino imputato, basando la propria difesa su una serie di valutazioni che la Suprema corte ha ritenuto del tutto inammissibili, in quanto tutte miranti ad ottenere, nel corso del terzo grado di giudizio, un riesame delle valutazioni istruttorie compiutamente svolte, ed altrettanto logicamente motivate (non solo dal Tribunale, ma anche) dalla Corte d’appello pugliese, che sono sottratte, in simili ipotesi, ad un nuovo sindacato in sede di legittimità.

Le caratteristiche dello stalking condominiale

Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, l’imputato aveva inserito nella cassetta delle lettere delle vittime dei bigliettini dal contenuto gravemente minatorio, ingenerando nelle persone offese, una coppia di coniugi proprietari di un immobile contiguo a quello del reo, ansia, timore e la costante paura di incontrare il molestatore all’interno dello stabile condominiale, dal quale avrebbero potuto subire effettivamente le aggressioni fisiche (solo) minacciate.

Sia il primo che il secondo giudice, nel valutare le risultanze istruttorie, hanno ritenuto assolutamente attendibili le dichiarazioni rese da entrambe le vittime, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza, pur dedotta dal ricorrente, per la quale, nonostante le accuse, egli stesso sarebbe stato ripreso con un telefonino dalla moglie dell’altro soggetto vessato, che pure avrebbe patito, ad avviso della Corte d’appello, gli effetti negativi degli atti persecutori subiti.

Ed infatti, è emerso senza ombra di dubbio nel corso dell’istruttoria dibattimentale che l’uno, il marito, un carabiniere, per effetto delle molestie, è stato costretto a rinunciare ad incarichi meglio retribuiti per poter trascorrere più tempo in casa con la moglie spaventata, e che quest’ultima, a sua volta, sempre per il timore ingenerato dalla condotta del reo, ha chiesto il cambio dei turni in azienda, causando disagi al datore di lavoro e subendo, per l’effetto, addirittura il licenziamento.

La decisiva perizia grafologica

Decisiva, al riguardo, è risultata la perizia grafologica redatta dal consulente del pubblico ministero, il quale nell’esaminare i due scritti comparativi, uno dei quali vergato dall’imputato alla presenza del medesimo consulente, ha tecnicamente spiegato l’apparente differenza sussistente tra le due firme come un tentativo mal riuscito di dissimulazione.

In particolare, la firma apposta dall’imputato in epoca antecedente a quella rilasciata dal medesimo in presenza dell’ausiliario della pubblica accusa, appariva (ma non era) diversa solo perché l’autore del testo minatorio, in sede di perizia, aveva tentato, senza riuscirci, di alterare il tratto della propria grafia, con l’unico risultato di ottenere uno scritto (definito dal consulente «vezzoso») comunque palesemente riconducibile, senza alcun dubbio, alla medesima mano, che, in epoca non sospetta, aveva firmato dinanzi ad un pubblico ufficiale per il rilascio di un documento d’identità.

La reiterazione della condotta

Quanto, infine, alla censura sollevata dall’imputato, secondo la quale nella condotta impropriamente posta a suo carico non sarebbe comunque ravvisabile l’elemento dell’abitualità, anch’essa secondo la corte non coglie nel segno, posto che «integrano il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis Codice penale anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Cassazione 33842/2018)».

Ricorso inammissibile, dunque, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.