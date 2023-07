Prova lo stalking nel condominio l'apposizione di un cancello a protezione del proprio appartamento di Giulio Benedetti

Il reato di atti persecutori (articolo 612 bis Codice penale), commessi con condotte reiterate di minaccia in modo da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o quelle dei suoi familiari, in modo da farle cambiare le sue abitudini di vita, non riguarda solo le ipotesi del codice rosso che attentano l’incolumità delle donne. La dottrina e la giurisprudenza da tempo affermano che il reato riguarda anche la vita condominiale.

La vicenda processuale

La Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato tre soggetti per i delitti di atti persecutori e di tentata violenza privata commessi in danno di tre vicini. La Corte ravvisava i reati poiché gli imputati compivano, in danno delle persone offese, molestie e minacce per rendere insopportabile la loro permanenza nell’abitazione a loro vicina con le seguenti condotte:

- due di loro emettevano continui schiamazzi e rumori, mentre la terza persona molestava i vicini con i latrati dei suoi cani e danneggiava l’antenna della televisione;

- un imputato, istigato dagli altri due, picchiava violentemente contro la porta di ingresso, danneggiandola;

- bruciavano il campanello posto all’esterno dell’entrata dell’abitazione;

- più volte danneggiavano l’autovettura delle persone offese, esplodevano fuochi di artifici nei pressi del balcone dei vicini e ogni giorno li insultavano e li minacciavano.

Tali condotte inducevano le persone offese in uno tale stato di paura tanto da portarle ad installare un cancello davanti alla porta di ingresso dell’appartamento. Inoltre una dei vicini aveva mutato il suo lavoro. Una delle condannate ricorreva avverso la sentenza di condanna, lamentandone l 'ingiustizia, poiché la sua condotta era consistita solo in rumori molesti , del tutto attutiti, poiché abitava due piani al di sopra dell’appartamento delle persone offese e perché la sua condotta era stata minima e non concretizzava il reato dell’articolo 612 bis Codice penale.Gli altri due condannati evidenziavano le contraddizioni delle persone offese , in modo da non integrare il reato di atti persecutori, e chiedevano la derubricazione nel reato di molestie (articolo 660 Codice penale).

La decisione della Suprema corte

La Cassazione (sentenza 28773/2023) dichiarava inammissibili i ricorsi, condannava ciascuno dei ricorrenti a pagare euro tremila alla cassa delle ammende e affermava che:

- l’oggetto della cognizione del giudizio di legittimità non è il merito della vicenda, di cui si occupano i giudici di primo e di secondo grado, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cassazione Sezioni unite 6402/1997);

- la Corte di appello, con una motivazione priva di vizio logico, ravvisava i reati contestati agli imputati alla luce della complessiva ricostruzione delle numerose molestie consumate dai condannati in danno dei querelanti, ipotesi non ristrette alle sole occasioni in cui partecipava la condannata, abitante nell’appartamento soprastante a quello occupato dalle persone offese;

- l’installazione, da parte di una persona offesa, di un cancello in metallo a protezione della porta di ingresso è il riscontro oggettivo allo stato di grave ansia e di timore per l’incolumità a causa di tali vessazioni finalizzate ad ottenere un forzato abbandono dai querelanti dalla loro abitazione;

- la pena irrogata è giusta, poiché il giudice l’ha irrogata tenendo conto della ripetitività della condotta dei condannati.