Effetto superbonus sui redditi, per i geometri crescita record di Valentina Maglione, Valeria Uva

Tra i professionisti hanno ottenuto il miglior risultato in termini di incremento percentuale del reddito 2021









I geometri vincono la prima tappa della maratona Superbonus. Sono loro, infatti, tra i professionisti tecnici ad aver messo a segno il miglior risultato in termini di crescita percentuale del reddito 2021, inevitabilmente trainato, come per le altre categorie, dal boom dell’edilizia dovuto al maxisconto e agli altri bonus edilizi. Un boom però che si sta già sgonfiando, come dimostrano i dati Enea sui cantieri agevolati e i timori espressi dai professionisti stessi.

Se si mettono a confronto i redditi...