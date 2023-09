Efficientamento energetico, dal Def possibili bonus di Giuseppe Mazzei

Sul riordino degli incentivi, Forza Italia ha avanzato un proposta di legge che prevede una detrazione del 90% per interventi legati, tra gli altri, a installazione di pannelli fotovoltaici e isolamento termico delle opere murarie

Per l’efficientamento energetico degli edifici, il Def prevede non più misure straordinarie o di emergenza ma una serie di programmi, fondi e risorse che tengano conto anche della Direttiva sulle case green. Provvedimento che suscita molte perplessità sia per i tempi stretti di attuazione sia per la difficile implementazione per un patrimonio edilizio particolare come quello italiano.

Sul riordino degli incentivi, occorre segnalare una proposta di legge di Forza Italia (sostenuta, tra gli altri, da Mazzetti, Barelli, e Polidori). Tra le misure, prevede una detrazione massima del 90% per una serie di interventi tra cui quelli legati all’isolamento termico delle opere murarie, le finestre con requisiti di trasmittanza, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e le schermature solari, le centraline di ricarica per veicoli elettrici.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione

Una particolare considerazione viene dedicata alla sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti a condensazione dotati di termoregolazione modulante classe 5 e valvole termostatiche smart, nonché di contatori di energia termica e acqua calda ai fini dello svolgimento della funzione di misura legale. Si tratta di bonus molto utili per i cittadini. Infatti, nel caso dei contatori, la verifica o sostituzione è obbligatoria ogni sei o nove anni, a seconda della tipologia.

Estensione dei bonus ai ripartitori

In questo contesto sarebbe opportuno che i bonus fossero estesi anche ai ripartitori, strumenti di contabilizzazione di calore e acqua previsti dalla Direttiva sull’efficienza energetica e utilizzati per la contabilizzazione individuale. Risultano, infatti, importanti per l’efficienza energetica e devono sempre essere perfettamente funzionanti per assolvere alla loro duplice funzione: far ridurre i consumi e consentire una divisione equa, trasparente e affidabile delle spese di riscaldamento.

Pur non essendoci obbligo di sostituire i ripartitori, è necessario farlo. È noto che le loro batterie si esauriscono ogni dieci anni e si rischia di avere in casa strumenti che non funzionano più oppure obsoleti: dal primo gennaio 2027 sia i ripartitori sia i contatori dovranno garantire la leggibilità da remoto e la rilevazione dei consumi mensile.