Elettricità, a gennaio consumi in crescita con più rinnovabili e meno carbone

A gennaio i consumi di energia elettrica, in Italia, sono cresciuti del 2,1% rispetto ai valori del 2023. Intanto prosegue la crescita della capacità rinnovabile installata nel Paese: nel primo mese dell’anno sono entrati in esercizio 687 megawatt aggiuntivi (+131%rispetto allo stesso periodo del 2023). In aumento la produzione da tutte le fonti: +47,7% idroelettrico, +25,5% fotovoltaico, + 22,8% eolico. La produzione termoelettrica, invece, si è ridotta del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023...

