Elevatori Magazine e Anapic siglano una intesa per l’ascensore in condominio

A pochi giorni dal lancio di Elevatori Club, Elevatori Magazine (bimestrale internazionale del trasporto verticale, che da più di 50 anni è distribuito in tutto il mondo in versione bilingue, italiano/inglese, e, unico in Italia, nel 2024 ad aver ricevuto il riconoscimento di Marchio storico’ dal ministero delle Imprese e del Made in Italy) stringe un accordo di partnership con Anapic, Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomìni, che rappresenta - precisa una nota - più di 5000 operatori del settore.

Lo scopo comune è quello di far crescere la cultura dell’accessibilità degli spazi, attraverso un dialogo costante fra costruttori, impiantisti, amministratori e utenti, senza dimenticare le istituzioni e gli enti normatori. Si tratta di abbattere le barriere architettoniche e, con esse, anche quelle fra le conoscenze professionali ed esperienziali dei molteplici attori in gioco. Solo attraverso il dialogo e lo scambio reciproco si potrà costantemente migliorare l’usabilità del costruito: a partire dal mese di luglio 2024 Elevatori Magazine e Anapic uniranno le forze per sviluppare progetti e attività che vadano in questa direzione.

«Questo accordo è di fondamentale importanza, non solo per i reciproci settori di riferimento (ascensoristico e di gestione immobiliare), ma per tutta la cittadinanza che beneficerà di questa sinergia. Grazie a una più condivisa conoscenza del trasporto verticale, infatti, sarà possibile arrivare a una migliore e più libera fruizione degli spazi. Un accordo che si ispira ai valori fondanti di Elevatori Magazine: essere un’entità super partes che si mette al servizio della comunità per aiutare e far crescere la cultura ascensoristica» prosegue la nota.

In quest’ottica, anche Elevatori Club (la community di Elevatori Magazine) sarà utile per incrementare la comunicazione tra chi produce ascensori e chi li usa quotidianamente. Elevatori Magazine, tra l’altro, intende collaborare con Anapic per la promozione di corsi di formazione per tecnici ascensoristi per migliorare la qualità della manutenzione, anche mettendo a disposizione i 6 volumi della collana “Come funziona”, la serie di guide tecniche per i professionisti del trasporto verticale. Il 4 luglio la redazione di Elevatori Magazine prenderà parte alla Convention formativa di Anapic in programma a Milano, rivolta agli amministratori di condominio, accreditata all’Ordine degli Avvocati di Milano e che si aprirà con interventi sul superamento delle barriere architettoniche.

La presidente Anapic Lucia Rizzi nella nota manifesta grande soddisfazione riguardo alla sinergia siglata per una maggiore conoscenza del settore per i professionisti immobiliari e un ampliamento della formazione dei giovani Che vogliono abilitarsi alla professione di amministratori di condominio. «Un punto di partenza molto significativo per la conoscenza di settori del condominio e per la formazione di futuri tecnici del trasporto verticale, della conoscenza delle norme, degli aspetti tecnici a completamento della formazione di amministratori ma anche per il rilancio di settori per i quali c’ è carenza di addetti. Rivolgo perciò un appello alle istituzioni per favorire giovani talenti e la formazione con la semplificazione delle procedure di abilitazione, oggi ancora un po’ complesse» conclude la presidente Rizzi.