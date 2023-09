Energia: accordo Enea e Legacoop per favorire lo sviluppo cooperativo delle comunità energetiche di Davide Madeddu

La partnership si inquadra nell'ambito di un precedente Protocollo di Intesa per la diffusione di programmi e progetti tra ENEA e le cooperative aderenti a Legacoop in materia di transizione digitale, efficientamento energetico ed economia circolare e sostenibile

Un nuovo tassello nel campo delle Comunità energetiche rinnovabili. A segnare un altro passo avanti in un settore che suscita sempre più interesse e attenzioni è la firma di un accordo tra Legacoop e l'Enea. Una collaborazione che parte da un precedente protocollo d'intesa e che ha come obiettivo, come sottolineato dal direttore generale dell'Enea Giorgio Graditi di «collaborare alla realizzazione di una campagna sperimentale per valutare e ottimizzare le prestazioni di strumenti e prodotti messi a disposizione dall'Enea nelle esperienze di cooperative energetiche più avanzate».

Nello specifico, si tratta di «software che consentono, oltre ad una valutazione di fattibilità tecnico-economica della Comunità energetica, l'utilizzo di dati in tempo reale per l'analisi di scenari sulla produzione e il consumo dell'energia, il monitoraggio delle comunità e la valutazione dei risultati delle prestazioni, nonché l'utilizzo di tecnologie Dlt per rendere sicure le transazioni tra utenti ed abilitare economie locali». Una collaborazione definita da Simone Gamberini, Presidente di Legacoop «la soluzione più adatta per gestire le Cer e anche la transizione energetica del Paese».

Si parte dal Friuli

I primi studi verranno effettuati utilizzando gli strumenti e le piattaforme sviluppate dal laboratorio Cross Technologies per distretti urbani e industriali e saranno applicati in un'area di interesse industriale e turistico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Successivamente potranno essere estesi al territorio nazionale e a tutte le Cooperative energetiche interessate, con un ruolo rilevante anche delle cooperative di abitanti.

Tra le prime realtà a seguire la strada delle comunità energetiche rinnovabili anche la Cooperativa benefit di Mister Bolletta, startup fondata nel 2020 che opererà in Valle d’Aosta, Piemonte Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Più recente l'iniziativa legata alle rinnovabili e alle comunità energetiche ha riguardato il settore della commercializzazione all'ingrosso dei prodotti agroalimentari. In questo caso, il progetto che dovrebbe partire a febbraio 2024, interessa il mercato Agroalimentare della Sardegna di Sestu (a pochi chilometri da Cagliari), considerato la prima struttura all'ingrosso italiana a realizzare una comunità energetica.

Punto di partenza del progetto, uno studio durato due anni sui consumi delle aziende che operano all'interno del mercato. Previsto un impianto fotovoltaico di 900 chilowattora capace di generare energia per i 70 operatori proprietari dei box. Tutti gli introiti derivanti dalla vendita di energia, dedotti i costi di investimento e di gestione, verranno trasferiti agli operatori che potranno aderire su base volontaria. Quanto ai risultati: un box che spende mediamente 8.500 euro l'anno di energia risparmierà 1.680 euro.

I gruppi di autoconsumo

A seguire il fenomeno anche l'osservatorio per la promozione delle Cer dovrebbe individuare comunità di autoconsumo, suddivise tra Cer e gruppi di autoconsumo. Tra le altre iniziative anche GenerazioneCER il “ Crowdinvesting per comunità energetiche e startup core-green” promosso dal fondo di investimento Ener2Crowd.

Un sostegno per la costituzione delle Comunità energetiche arriverà poi per i territori del Sulcis Iglesiente e di Taranto e provincia. Si tratta di una parte delle risorse messe a disposizione dal Just transition fund. Quanto ai suggerimenti: per costituire una comunità energetica è necessario che ci siano almeno 2 componenti. Il numero può salire, la compagine può essere variegata e può includere cittadini, imprese, aziende, scuole Comuni. A stabilire il comportamento e i rapporti all'interno sarà il regolamento che deve essere approvato alla costituzione.