Energia: da Enea una mappa «catastale» per calcolare il potenziale del fotovoltaico in città

Questo catasto solare può supportare le amministrazioni locali e regionali nella pianificazione e nella gestione energetica basata sulle rinnovabili









Nell’ultimo numero dell’appuntamento settimanale di Enea che si chiama EneaInform@ si comunica che i ricercatori del Centro Enea di Portici (Napoli), in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, hanno messo a punto una mappa catastale tridimensionale ad alta risoluzione interrogabile con l'app «map viewer» per calcolare il potenziale di energia fotovoltaica installabile su tetti e ogni altra superficie urbana idonea.

«Si tratta di uno strumento GIS che consente di valutare in maniera ...