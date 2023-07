Esodati del superbonus al tavolo del ministero con Abi per definire gli ultimi punti del decreto per lo sblocco dei decreti

Mercoledì 27 luglio, una rappresentanza degli Esodati del superbonus ha partecipato al tavolo tecnico con il Mef per la realizzazione del decreto urgentissimo per lo sblocco dei crediti fiscali.

«Per facilitare il punto importante delle garanzie SACE abbiamo invitato al tavolo anche i funzionari dell’ABI e abbiamo, a nostro avviso, terminato la fase preparatoria del decreto. Ora attendiamo una riunione decisoria sulla tempistica legislativa del decreto e la sua stesura completa e definitiva alla quale abbiamo contribuito con la redazione della prima bozza di articolato. Abbiamo quindi proposto al Mef un ulteriore incontro per redigere il drafting finale del provvedimento» scrive in una nota Simone Giovanna, presidente degli Esodati del superbonus.

“Abbiamo inoltre chiesto al Ministro Giorgetti - aggiunge - visto il suo incontro con la dirigenza di Poste, di sollecitare una immediata riapertura di questo fondamentale soggetto di mercato, poiché gli annunci della sua riattivazione hanno ingenerato una aspettativa concreta che non può e non deve finire delusa con ulteriori ritardi, pena la disperazione di decine di migliaia di famiglie». Proseguono intanto i presidi degli Esodati del superbonus presso le sedi delle Regioni di tante città italiane per sollecitare la riapertura del mercato dei crediti anche tramite le compartecipate regionali. Giovanna ha precisato che rappresentanti degli Esodati sono in piazza da nord a sud dell’Italia: a Venezia, Bari, Firenze, Trieste, Bologna, L’Aquila, Genova, Milano, Palermo, Cagliari e Ancona.