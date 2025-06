Il marito non detrae il bonus della moglie divenuta a carico

La domanda Fino all’anno di imposta 2023, ho percepito un reddito e ho portato in detrazione le spese per recupero del patrimonio edilizio, sia condominiali sia personali. Nell’anno di imposta 2024, non ho percepito redditi e, pertanto, risulto a carico di mio marito. Vorrei sapere se mio marito può portare in detrazione, oltre alle sue spese, anche le mie. Preciso che risiediamo nello stesso immobile e le spese di recupero del patrimonio edilizio sono state pagate da entrambi, come da certificazione dell’amministratore del condominio. Con sentenza 325 del 20 gennaio 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione V, in un caso che a me pare analogo, ha dato parere favorevole. Chiedo, pertanto, se la sentenza citata sia applicabile anche nel mio caso.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 giugno 2025

Premesso che la circostanza che un soggetto sia fiscalmente a carico di un altro è totalmente irrilevante ai fini di tutti i bonus e di tutte le detrazioni in materia edilizia, non essendo prevista dalla legge (circostanza che rileva, invece, per altri oneri e agevolazioni fiscali, come, per esempio, la detrazioni per familiari a carico o le spese sanitarie), la risposta...