Ripartizione su dieci anni delle detrazioni fiscali per i bonus edilizi nel settore agricolo

La recente disciplina relativa alla ripartizione decennale delle detrazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi costituisce un rilevante sviluppo per il comparto agricolo, introducendo nuove modalità di accesso e fruizione delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione. L’articolo 119, comma 8-sexies, del Decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), come modificato dalla Legge di bilancio 2025, consente di suddividere...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi