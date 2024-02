Eventi catastrofali in condominio al centro dell’evento Acap del 7 marzo

«Gestione pratica degli eventi catastrofali in condominio» è il tema del corso formativo di cinque ore organizzato per il 7 marzo dalle 14:00 alle 19:oo da Acap Monza e Brianza, Associazione condominiale amministratori e proprietari e Collegio geometri e geometri laureati Monza e Brianza. L’evento si svolge presso la sala civica Monsignor Gandini in via XXIV maggio, a Seregno (MB).

Oltre 10 formatori si alterneranno nell’esposizione dell’interessante tema soffermandosi sulla gestione preventiva degli eventi catastrofali e quella contingente e successiva degli stessi. Tra i relatori anche gli avvocati Roberto Bonacina e Giogio Galetto di Acap Monza e Brianza insieme al geometra Michele Specchio del Collegio dei geometri di Monza (clicca qui per la locandina).