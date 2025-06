L’Uppi sulla circolare delle Entrate: salva la detrazione al 50% per i lavori in condominio

In una nota presidente e segretario generale Uppi plaudono ai contenuti della circolare delle Entrate sulle ristrutturazioni e le agevolazioni fiscali. Finalmente - scrivono - arrivano i chiarimenti delle Entrate su una questione che ha bloccato molti lavori condominiali in questi primi mesi del 2025: la spettanza della detrazione delle spese per lavori sulle parti comuni nella misura più elevata del 50% a chi ha la sua abitazione principale nel condominio.

«La questione non è di poco conto – spiega...