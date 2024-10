Firmato un protocollo d’intesa tra Confabitare e il Comune di San Benedetto Val di Sambro per ospitare gli studenti universitari

Una nota comunica che Confabitare, associazione proprietari immobiliari, e il Comune di San Benedetto Val di Sambro hanno siglato un importante accordo per facilitare l’accesso degli studenti universitari a soluzioni abitative a prezzi contenuti. Il protocollo prevede l’utilizzo di alloggi pubblici e privati disponibili nel comune appenninico per gli studenti universitari, offrendo una valida alternativa alle crescenti difficoltà di trovare un alloggio a Bologna. Tale accordo è in linea con il progetto avviato nel 2018 in collaborazione con Er.Go - l’Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna – e l’Università di Bologna, e che consente agli studenti universitari non solo di trovare un alloggio, bensì di costruire una vera e propria “comunità studentesca” che si integri nel contesto in cui si inserisce. Per questo gli studenti che fanno richiesta di alloggio, vengono individuati a seguito di un colloquio motivazionale e conoscitivo, volto a valutarne la capacità di mettersi in gioco in base alle proprie competenze e attitudini, che potrebbero portare loro anche a svolgere attività sociali nel territorio quali letture per bambini, corsi di informatica o inglese e aiuto nei compiti.

«Considerando la necessità di politiche abitative dedicate agli studenti a Bologna, l’opzione di vivere in una località a 40 minuti dalla città con cui è ben collegata, rappresenta un’opportunità da valutare seriamente, soprattutto in un contesto piacevole come quello dell’appennino bolognese. Viste tutte le difficoltà che gli studenti incontrano nella ricerca di una casa in città, è fondamentale dare visibilità all’opportunità unica che offre il Comune di San Benedetto Val di Sambro, dove gli studenti hanno accesso agli alloggi pubblici e privati a prezzi più competitivi», dichiara Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare.

Il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, dal canto suo sottolinea che «gli studenti che nell’ultimo anno accademico hanno aderito al progetto sono stati 25 e non hanno lasciato il nostro paese per la città, perché studiare a Bologna e vivere qui è perfettamente sostenibile per tutta la durata degli studi».

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Confabitare al numero 051270444.