Focus sulla cedolare secca il 29 luglio in un webinar organizzato da Appc

Appc (Associazione piccoli proprietari case), in partnership con il Sole 24 Ore, organizza un webinar il 29 luglio dalle 15 alle 17 su un tema attualissimo: la cedolare secca nelle locazioni abitative.

Il tema è reso ancora più interessante dalla recente sentenza della Cassazione 12395/2024 che conferma la possibilità di applicare il regime della cedolare secca agli immobili ad uso abitativo concessi in locazione alle imprese anche con contratti ad uso foresteria. Pagare, legittimamente, meno tasse sui canoni delle locazioni abitative a volte è possibile. La scelta di applicare la cedolare secca al 21% (in taluni casi al 10%) sui canoni abitativi consente di non dover versare l’imposta di registro e i bolli.

È una scelta che spetta al proprietario che gli può far risparmiare centinaia di euro in presenza di aliquote Irpef marginali più alte. Il vantaggio è anche per l’inquilino che non dovrà pagare la sua quota di imposta di registro e bolli e non si vedrà applicato annualmente l’aggiornamento Istat. Il direttore del Centro Studi Appc , Giulio Franzini , coordinerà le relazioni di Anna Nicola, Giuseppe Gaggero, Umberto Bisesti, Patrizia Trabucco. Mario Fiamigi, segretario nazionale Appc, illustrerà la proposta di modifica delle norme sulle locazioni commerciali ancora regolate dalla legge 392/78.

I lavori saranno conclusi dal presidente nazionale di Appc, Vincenzo Vecchio, con la richiesta al governo di estensione della cedolare secca alle locazioni non abitative, ma solo nel rispetto di contratti di locazione concordati tra le associazioni di categoria in analogia con quanto previsto dalla legge 431/98.

Il webinar è gratuito (clicca qui per la locandina), basta iscriversi all’indirizzo: https://www.appc.it/eventi/