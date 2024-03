Focus sul superbonus e i problemi rimasti aperti nel webinar in programma il 22 marzo

«Superbonus: problemi aperti, decisioni delle assemblee condominiali,contenziosi tra condominio, imprese,professionisti e controlli fiscali» è il tema al centro del webinar che si terrà il 22 marzo dalle 9.00 alle 13 su piattafporma Zoom.

Apertura dei lavori affidata alla presidente del Collegio geometri di Torino Luisa Roccia e al vicepresidente di Confedilizia Pier Luigi Amerio poi seguiranno le relazioni tecniche aperte da un focus sugli adempimenti degli amministratori e le assemblee condominiali fino all’exit strategy per condòmini, imprese e professionisti. Pillole di aggiornamento fiscale in materia di bonus edilizi il successivo tema trattato, per chiudere poi con un approfondimento sulle criticità finanziarie generate dai bonus.

Clicca qui per consultare la locandina e iscriversi all’evento