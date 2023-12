Fotovoltaico, i 12 consigli di Enea per l’uso ottimale anche d’inverno

I moduli fotovoltaici funzionano bene anche durante la stagione fredda, poiché l’energia prodotta dipende dalla luce del sole, non dall’intensità del suo calore. Tuttavia, durante questo periodo, l’impianto produce in misura minore perché ci sono meno ore di luce solare e la frequenza di giornate nuvolose o piovose è maggiore.

Per utilizzare in modo ottimale anche d’inverno gli impianti fotovoltaici installati sui tetti delle abitazioni, Enea ha elaborato 12 suggerimenti sia per gli utenti degli oltre...