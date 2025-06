Gestione condomìni: Odevo entra in Italia attraverso il Gruppo Portik – Estia

Una nota stampa comunica che Odevo, azienda svedese per la gestione delle proprietà immobiliari, prosegue la propria espansione internazionale entrando in quattro nuovi mercati: Italia, Spagna, Portogallo e Messico. Questo traguardo è stato raggiunto grazie all’ingresso di Odevo nel Gruppo Portik, che detiene una quota di maggioranza nell’italiana Estia Spa. L’obiettivo è accelerare la crescita nella gestione professionale e strutturata del condominio, con una forte presenza locale in paesi con modelli...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi