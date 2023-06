General contractor, prestazioni professionali da fatturare con Iva al 10% di Silvio Rivetti

Anche le prestazioni degli asseveratori sono indispensabili per il conseguimento dei bonus fiscali









L’attività del general contractor nell’ambito degli interventi superbonus merita una specifica riflessione legata alla disciplina Iva della rifatturazione delle prestazioni professionali.

In particolare, bisogna soffermarsi sull’operatività delle imprese edili che si qualificano come general contractor, le quali, provviste di idonei codici Ateco e dotate di mezzi, strutture e know how tali da potersi qualificare appaltatori delle opere edili, assumono verso...