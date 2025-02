Giustizia civile, nel 2024 arretrato su del 3,5%. Crescono le nuove cause

Aumenta l’arretrato civile negli uffici giudiziari. A fine 2024 erano infatti oltre 2,8 milioni (2.817.759) i procedimenti civili pendenti, circa 100mila in più dei 2,7 milioni registrati al 31 dicembre 2023: un aumento pari a +3,5 per cento.

In salita sono anche i procedimenti iscritti nel 2024 (+6,5% rispetto al 2023), mentre sono diminuiti, seppur in modo lieve, quelli definiti (-1,9%). A certificarlo è la relazione predisposta dal ministero della Giustizia in occasione dell’inaugurazione dell’...