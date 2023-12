Grande partecipazione alla convention nazionale a Bologna di Confabitare

Riflettori su Bologna, sede della Convention nazionale di Confabitare, tenutasi con successo il 1° dicembre presso il Savoia Regency di Bologna. Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha sottolineato l’importanza di esplorare il futuro dell’Italia alla luce della direttiva Case green in dirittura di approvazione, evidenziando il ruolo cruciale delle comunità energetiche nella trasformazione del settore immobiliare.

La giornata del 1° dicembre, aperta al pubblico, ha visto la realizzazione di tavoli di confronto articolati per aree tematiche, con focus sulla Direttiva Ue sulle case ecologiche e il ruolo delle comunità energetiche nel futuro del paese. Alle 14:00 si è aperto l’evento con i saluti istituzionali in presenza del viceministro Galeazzo Bignami e degli europarlamentari Brando Benifei e Isabella Tovaglieri, videomessaggi invece dei ministri Gilberto Pichetto Fratin e Maurizio Gasparri e messaggio scritto dell’onorevole Licia Ronzulli.

Sono intervenuti in presenza, tra gli altri, l’onorevole Andrea De Maria, il senatore Marco Lisei, Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia – Romagna, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, Emily Marion Clancy, vicesindaca e assessora con delega alla Casa Comune di Bologna, Sara Accorsi, consigliera Città Metropolitana di Bologna, e numerosi rappresentanti di associazioni e enti, tra cui l’avvocato Laura Melotti, vicepresidente Unioncasa, Gaetano Vassallo, presidente nazionale Assocasa, e Vincenzo Vecchio, presidente nazionale Appc.

In dettaglio Vittorio Sgarbi ha enfatizzato l’importanza della sostenibilità, pur mettendo in guardia contro l’alterazione del paesaggio con strutture come le eoliche e i pannelli. Stefano Bonaccini ha collegato la tutela del paesaggio a una ricchezza agricola di valore economico, indicando prodotti DOP come il parmigiano, il prosciutto e l’aceto balsamico dell’Emilia-Romagna come risorse agricole da preservare.

Licia Ronzulli nel suo messaggio, ha evidenziato l’importanza della tutela della casa e della proprietà, richiamando l’attenzione sul diritto alla casa e la necessità di bilanciare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle delle famiglie. Focus sulla sicurezza antincendio e la necessità di considerare attentamente la scelta dei materiali nelle riqualificazioni edilizie nelle parole di Paolo Migliavacca, country manager di ROCKWOOL Italia.