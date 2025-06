Condizionatori, meno bonus: nel 2025 agevolazioni ridotte

L’agevolazione fiscale più alta passa dal 65 al 50 per cento. In molti casi, poi, non sarà possibile incassare più del 36%, quando invece l’anno scorso si arrivava comunque al 50%: succede, tra le altre cose, per gli immobili in affitto. E non ci sarà più la chance del superbonus, che ormai resta in vita solo per la conclusione dei cantieri avviati entro il 15 ottobre scorso.

Sono questi gli ingredienti della cura dimagrante riservata quest’anno agli sconti fiscali per l’installazione di condizionatori...