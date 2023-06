I costi per la manutenzione della rampa di accesso ai box

La domanda

La domanda

All’interno del cortile condominiale sono stati costruiti a suo tempo sei box, con accesso al piano terra, e altri sei con accesso tramite rampa. La rampa, dopo più di 40 anni, ha bisogno urgente di una manutenzione straordinaria. L’amministratore intende far pagare le spese di manutenzione straordinaria soltanto ai possessori dei box soprastanti la rampa di accesso, invocando l’articolo 1123, comma secondo, del Codice civile. Peraltro, in base al regolamento contrattuale del condominio, «ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle parti comuni, in proporzione dei millesimi e delle quote indicate nelle tabelle allegate, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti». Ha ragione l’amministratore o le spese straordinarie dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini, in quanto la rampa rientra nelle parti comuni?