Se la condotta comune passa nei box privati

La domanda

Per un immobile già adibito a ufficio, che si deve trasformare in centro estetico, c’è la necessità di realizzare nuovi allacci su tubazioni condominiali, collocate dal costruttore, fin dall’origine, in due sottostanti garage interrati, dove sono già presenti i collegamenti attuali, che però vanno integrati e ampliati per l’aggiunta di ulteriori lavandini e di un bagno per i disabili. I proprietari dei garage si oppongono al passaggio anche se, dopo i lavori, rimarrà inalterato l’utilizzo degli stessi. Esiste un diritto a cui appellarsi per realizzare i nuovi allacci? Occorre il consenso dell’assemblea?