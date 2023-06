I lavori in condominio richiamati dalla circolare 13/E dell’agenzia delle Entrate sul superbonus di Annarita D’Ambrosio

Focus sulle modifiche apportate dal decreto-legge 176/2022, dalla legge 197/2022 e dal decreto-legge 11/2023



Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Chiarimenti a tutto tondo nella circolare 13/E delle Entrate pubblicata il 13 giugno e conferme per i condomìni interessati da lavori agevolati dai bonus edilizi. La circolare ricorda innanzitutto che il superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute quest’anno. Secondo la legge di bilancio 2023 il 110% resta in quei condomìni nei quali la CILA risulti presentata al 31 dicembre...