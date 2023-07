I martedì del diritto: appartamenti unificati e chiusura di uno degli accessi, chi paga le spese della scala? di Eugenio Correale

Le decisioni autonome prese dal condomino non fanno cessare la condominialità del bene, anche perché si tratta di scelte che possono mutare nel tempo

Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza di Cassazione 28155 del 27 settembre 2022.

In sintesi

In materia di ripartizione delle spese condominiali, non sussiste legittima ragione per esonerare il condomino dalle spese relative all’impianto di ascensore se la porta di accesso al piano ove è ubicata la sua proprietà sia stata sbarrata per scelta del medesimo in seguito ai lavori di ristrutturazione e non per iniziativa del condominio.

La sentenza, molto...