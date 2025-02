I mercoledì della privacy: le assemblee condominiali e i rischi da considerare

L’assemblea condominiale è il momento in cui i condòmini si riuniscono per deliberare su questioni economiche, amministrative e gestionali del condominio. Tuttavia, in questo contesto vengono trattati dati personali che, se non gestiti correttamente, possono portare a violazioni della privacy e della normativa sulla protezione dei dati. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati Ue 2016/679 (Gdpr) e il Codice della privacy (Dlgs 196/2003, aggiornato dal Dlgs 101/2018) stabiliscono principi...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi