Richiedere i dati per aggiornare l’anagrafe condominiale non viola la privacy

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 15964 depositata il 22 ottobre 2024, torna a occuparsi degli adempimenti posti in capo all’amministratore, tra i quali spicca quello legato alla cura della tenuta del registro anagrafe condominiale.

La norma in questione, come noto, è l’articolo 1130 del Codice civile, al numero 6, che prevede espressamente l’obbligo, posto in capo all’amministratore...