I mercoledì della privacy: conoscere le basi della sicurezza informatica per evitare sanzioni e risarcimenti di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Risponde del phishing il soggetto qualificato che non se ne è avveduto. Tale deve certamente ritenersi l’amministratore di condomino quale responsabile del trattamento

L'amministratore di condominio deve possedere una conoscenza informatica idonea rispetto al lavoro che svolge e di aver attuato quelle procedure tecniche ed organizzative che siano in grado di mitigare i rischi connessi anche agli attacchi hacker sul proprio sistema informatico. Una lezione sul punto ci viene fornita dalla recente sentenza della Cassazione 7214 del 13 marzo 2023, la quale ha evidenziato come, in caso di phishing, l'errore dell'utente possa avere una connotazione colposa tale da esonerare...