I mercoledì della privacy: l’uso di WhatsApp e il bilanciamento tra l’immediatezza e i doveri di protezione dei dati

Nel contesto della comunicazione condominiale, l’uso di strumenti digitali come WhatsApp è diventato prassi quotidiana. Tuttavia, nonostante l’indubbia comodità, l’impiego di questo strumento da parte dell’amministratore comporta delicate implicazioni in materia di protezione dei dati personali, come evidenziato dall’Allegato 1 delle Linee guida 2025 del Garante per la protezione dei dati personali.

Non esiste un divieto di utilizzo

Secondo il Garante, l’amministratore di condominio, nella sua qualità di titolare del trattamento, ...