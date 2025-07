Non c’è obbligo di installare una valvola che blocchi l’acqua

La domanda In un condominio di sei unità immobiliari, costruito negli anni 70 e privo di regolamento, c’è un amministratore professionale, ma manca un responsabile per la sicurezza. L’appartamento all’ultimo piano è privo di una valvola che permetta di aprire o chiudere il flusso dell’acqua corrente in modo autonomo, in difformità rispetto a quanto avviene - di norma - in ogni allacciamento civile alla rete pubblica. Considerato che nell’edificio condominiale si sono già verificati casi di perdite dall’impianto, con rischio di allagamento, e che altri si potrebbero verificare, vista la vetustà dello stabile, si chiede se esista una disposizione di legge che obblighi il proprietario dell’unità immobiliare riferita a dotarsi di una valvola, onde intervenire in caso di emergenza a salvaguardia dei beni altrui.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 30 giugno 2025

Si evidenzia che, mentre la figura del “responsabile della sicurezza” non esiste nell’ambito della normativa condominiale - salvo che in casi particolari, come, per esempio, in presenza di appalti («coordinatore dell’esecuzione dei lavori») o di altre normative speciali -, la nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria se in un condominio vi sono più di...