I mercoledì della privacy: il rapporto con il dipendente di studio

L'amministratore deve individuare i soggetti a cui fornire le istruzioni per l'accesso ai dati dei condòmini tiportando i nominativi nel registro delle attività di trattamento

L'amministratore molto spesso si fa coadiuvare, nell'esercizio della professione, da collaboratori. Da un punto di vista della normativa sul trattamento dei dati personali, questo ha un impatto non di poco conto, soprattutto laddove il collaboratore ha accesso al gestionale dell'amministratore, contenente i dati dell'anagrafica condominiale, alle mail che riceve lo studio di amministrazione, e se risponde al telefono, oppure ha accesso ai faldoni e agli archivi cartacei. Occorre allora andare ad analizzare e a regolamentare la sua posizione e le sue attività, nonché sarà senz'altro onere del titolare di studio sincerarsi che il collaboratore sia formato in relazione alla materia del trattamento dei dati personali.

Le istruzioni da fornire

In relazione a quest'ultimo passaggio, in particolare, il Regolamento Ue 679/16 specifica che coloro che trattano i dati devono ricevere le instruction, le istruzioni. Si legge infatti (articolo 29 Gdpr): «Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento - Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento…».

Il termine utilizzato dal legislatore europeo non è casuale, infatti per istruzioni si va ad intendere non solamente una formazione generica in relazione alla normativa sul trattamento dei dati personali, ai rischi e alle sanzioni. Ma il soggetto che deve trattare i dati sotto la responsabilità del titolare o del responsabile al trattamento deve essere formato in maniera specifica considerando le attività e i mezzi che gli mette a disposizione lo studio, nonché le finalità di trattamento che deve perseguire.

L'obbligo di formazione del dipendente

Una formazione quindi tanto teorica quanto pratica. Inoltre, in ragione del principio di accountability, il titolare dello studio di amministrazione deve poter “rendicontare”, ovvero documentare, che il collaboratore abbia effettivamente effettuato questa tipologia di formazione. Una volta che il collaboratore è formato, questi può essere inserito nella filiera dei soggetti che possono aiutare l'amministrazione nello svolgimento delle attività. Dovrà quindi ricevere l'informativa ex articolo 13 e 14 Gdpr dal titolare di studio. Qui dovrà specificarsi che i suoi dati saranno trattati per gestire tutti gli aspetti di un rapporto di collaborazione inclusa l’elaborazione delle retribuzioni. Il trattamento in questione è necessario all’esecuzione di un contratto (di assunzione) di cui l’addetto è parte.

Le categorie particolari di dati

Il datore di lavoro amministratore, per quanto riguarda le «categorie particolari» dei dati del dipendente di cui all’articolo 9 del Rgdp, avrà la possibilità di trattarli nell'ambito del rapporto di lavoro stesso (così i certificati sullo stato di salute potranno essere raccolti ed utilizzati sia attraverso l’acquisizione di certificati medici, anche direttamente dall’interessato in occasione di comunicazioni di infortuni, o per stabilire l’idoneità a determinate mansioni e lavori, nonché per la sorveglianza e gli accertamenti sanitari periodici previsti dalla legge (Dlgs 81/08). La base giuridica per i suddetti trattamenti la si rinviene nell’ articolo 9 (b) del Rgdp, ai sensi del quale: «il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato».

Superato questo incombente, il passo successivo è quello di nominare il dipendente come addetto al trattamento. Buona norma è andare ad indicare nella nomina (che deve essere accettata dal dipendente), tutte le istruzioni anche relative all'uso della mail, degli strumenti informatici, delle password, della documentazione cartacea, degli archivi. Occorre ricordare le sanzioni e le procedure interne allo studio e soprattutto quali sono le tipologie di dati che il soggetto nominato potrà trattare.

Limitare l'accesso ai dati

Quest'ultimo passaggio è fondamentale. Infatti, in uno studio che ha più dipendenti, non tutti dovrebbero avere l'accesso a tutto; il titolare di studio ha l'obbligo di impostare dei livelli di accesso a garanzia dell'interessato, cioè del condòmino, al fine di fare in modo che solamente i soggetti maggiormente formati e con un rapporto fiduciario possano avere accesso a determinate tipologia di dati personali. Ad esempio, si potrebbe limitare l'accesso del personale alle mail, agli archivi ed anche alla documentazione contenente dati sensibili (fascicoli telematici o fisici per le pratiche di abbattimento delle barriere architettoniche o per la gestione dei sinistri con lesioni).

Infine, sarà necessario andare a riportare tutte queste informazioni all'interno del registro delle attività di trattamento, nel quale deve essere riportata in maniera schematica la “storia” del dato all'interno dello studio, indicandosi chi tratta cosa, per quali finalità, per quanto tempo e come. Il titolare di studio avrà comunque sempre l'onere di verificare che siano rispettati i principi cardine del Regolamento europeo anche dai propri dipendenti, quali quelli di finalità e di minimizzazione, altrimenti né risponderà in prima persona come titolare o responsabile del trattamento.