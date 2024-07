I mercoledì della privacy: sì all’estensione dei tempi di conservazione delle immagini per giustificata necessità

La gestione dei sistemi di videosorveglianza in ambito condominiale è una questione delicata, regolata da interventi continui dell’Autorità Garante, come dallo stesso ammesso anche nella recente relazione sulle attività svolte nell’anno 2023. È disciplinata da linee guida precise, come quelle 3/2019 stabilite dallo European data protection board (Edpb), dalle Faq dell’Authority nazionale e da molteplici provvedimenti che vanno a interpretare l’applicazione del Gdpr nelle fattispecie concrete.

Un tema...