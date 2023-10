I mercoledì della privacy:focus sull’installazione delle telecamere per la verifica sulla raccolta differenziata di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Va provato l’interesse legittimo che può consistere anche nel susseguirsi di sanzioni irrogate

Il 6 ottobre a Roma, all’incontro organizzato di Privacy and Legal Advice assieme ad Estia e a Midas Touch, media partner Il Sole 24 Ore, si è parlato anche di videosorveglianza. Può il condominio installare l’impianto che va a riprendere le aree comuni al fine di controllare il corretto adempimento in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti?

Problema affrontato direttamente nel dibattito aperto con il dottor Francesco Modafferi (Responsabile Dipartimento realtà economiche e produttive a cui il condominio è annesso). Il ragionamento è partito dall’inquadramento della base giuridica che deve intendersi applicabile nel caso di trattamento che discende dalla videosorveglianza. L’articolo 1122 ter Codice civile, consente l’installazione degli impianti ma non i relativi trattamenti: «Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

Le condizioni necessarie

Infatti, nell’articolo 6 del Regolamento Ue 16/679, la terza base giuridica indicata, denominata «Obblighi legali», impone quattro condizioni affinché la legge possa applicarsi come base giuridica per l’esecuzione di un trattamento e, tra queste, alla terza si legge che la normativa deve «almeno definire le finalità del trattamento» cosa che, evidentemente, nell’articolo codicistico manca.

Secondo l’Authority, invece, deve ritenersi applicabile come base giuridica quella indicata all’interno del Regolamento europeo nel punto 5 dell’articolo 6, denominata «legittimo interesse del titolare». Seguendo questa impostazione, devono ritenersi applicabili al condominio le prescrizioni dettate dalle Linee Guida dell’European Data Protection Board 3/2019, pubblicate a gennaio 2020, le quali riportano come il titolare del trattamento (in questo caso il condominio) che intenda installare l’impianto di videosorveglianza, deve poter dimostrare l’effettuazione di una valutazione specifica sul contemperamento degli interessi e sul legittimo interesse.

La prova del legittimo interesse

La valutazione in questione deve redigersi per iscritto posto che occorrerà fornire la prova di averla effettuata e, deve tener conto, di due specifici aspetti fondamentali per la liceità del trattamento collegato alle videoriprese:

1) Che l’interesse al trattamento dei dati da parte del condominio sia prevalente rispetto a quello dell’interessato o di terzi;

2) Che sia necessario (non esistono mezzi meno invasivi che garantiscano lo stesso risultato) ed attuale (il condominio deve dare dimostrazione di aver subito già altre sanzioni per l’uso sconsiderato dei cassonetti sulla raccolta differenziata). Necessità e attualità, dunque, quali elementi alla base del legittimo interesse ad installare l’impianto di videosorveglianza.

La sorveglianza video dei cassonetti rifiuti

In relazione ai cassonetti condominiali non occorre riferirsi alle Faq del Garante sulla videosorveglianza numero 13 nelle quali l’Autorità risponde positivamente al quesito: «I Comuni possono utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed eco piazzole?», specificando però che: «Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati». Questa disposizione, infatti, si riferisce ai Comuni e alle eco-piazzole o discariche comunali.

Invece, nel silenzio della norma e di provvedimenti ad hoc da parte del Garante relativamente ai cassonetti in condominio, si dovrà applicare quanto indicato delle Linee Guida 3/19 sopra menzionate. Quindi, oltre alla valutazione sul legittimo interesse già menzionata, dovranno allegarsi o quanto meno menzionarsi nel verbale assembleare precedenti sanzioni irrogate al condominio, e dovranno essere rispettati i principi di minimizzazione quali, l’apposizione di un cartello posizionato prima del raggio d’azione della telecamera e visibile anche di notte.

Questo dovrà rimandare all’informativa completa (attraverso un semplice QRCODE oppure un link). Dovranno essere adottate quelle misure di sicurezza sia fisiche che analogiche che riguardano sia la telecamera (che dovrà, ad esempio, oscurare i volti fuori dall’area di ripresa interessata), sia il DVR che dovrà essere apposto possibilmente in un armadio sottochiave.

Nomina dei responsabili e dei tempi di conservazione

Inoltre, in sede di delibera assembleare, da adottarsi con le maggioranze indicate nell’articolo 1122 ter Codice civile, si deve procedere a nominare dei responsabili (articolo 28 Gdpr), che si occuperanno della manutenzione, della eventuale visione e della estrapolazione delle immagini laddove queste occorressero per dimostrare la trasgressione.

Il sistema utilizzato, infine, è consigliabile che preveda la sovrascrittura automatica al termine del periodo di conservazione dei filmati e deve limitarsi a tenere le immagini al tempo strettamente necessario per reprimere le eventuali condotte illecite, cioè 24/48 ore in caso di area con un dipendente-portiere e per un periodo non superiore ai sette giorni lavorativi negli altri casi.