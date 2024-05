Idealista e Tecnocasa si uniscono per offrire più servizi alle agenzie immobiliari

Idealista e il Gruppo Tecnocasa hanno annunciato in una nota la firma di una partnership strategica finalizzata a promuovere l’unione di due leader del mercato italiano e la crescita di entrambi i player del settore immobiliare, aprendo la strada a nuove opportunità commerciali e all’offerta di servizi a valore aggiunto per gli utenti.

Sono iniziate le procedure affinché, per arrivare a regime a gennaio 2025, gli agenti immobiliari delle reti Tecnocasa e Tecnorete abbiano la possibilità di pubblicare in modo automatico e simultaneo tutti gli annunci immobiliari sui portali idealista e casa.it, che contano oltre 129 milioni di visite totali solo nel primo trimestre del 2024. Inoltre, idealista vanta la più alta audience de-duplicata mensile in Italia, con oltre 10,2 milioni di visitatori nel mese di marzo 2024.

Oltre a questa visibilità, le piattaforme di idealista creano un ambiente più ampio e accessibile per le agenzie immobiliari e per gli acquirenti, utilizzando tecnologia e dati per offrire alle agenzie Tecnocasa e Tecnorete insights di mercato dettagliati e utili. In sintesi, la partnership promette di semplificare e migliorare l’esperienza complessiva di ricerca e transazione immobiliare per tutte le parti coinvolte.