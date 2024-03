Il 15 e 16 marzo il corso organizzato dall’associazione Gestire a Torino

L’associazione Gestire, presieduta da Sabrina Schemani, comunica una nota, ha una vision: «amministrare beni comuni» con al centro le persone: i condòmini e gli aventi diritto. Solo così il ruolo dell’amministratore è in grado di spendersi umanamente e, al contempo, valorizzarsi professionalmente.

Sulla scorta di questi insegnamenti e facendone tesoro condiviso, l’associazione di amministratori ha indetto il primo corso di fomrazione periodica di cui al Dm 140/2014 – che sarà tenuto a Torino il 15 e 16 marzo presso l’Hotel Principi di Piemonte in Via Piero Gobetti (clicca qui per la locandina).

Lo scenario in cui si muove il corso è legato ad un doppio focus. La prima giornata formativa si incentrerà sullo studio di una «parte comune fuori dal comune». Si gioca con le parole per evidenziare come i «parcheggi in condominio», forse più di tante altre «parti strutturali e/o pertinenziali» del fabbricato e/o degli immobili ivi ubicati, siano un importante osservatorio per comprendere l’evoluzione e l’innovazione tecnica, tecnologica e giuridica del condominio negli edifici, e, per esso, per convenire il ruolo apicale dell’amministratore in ordine alla relativa gestione.

La seconda giornata formativa, invece, sarà incentrata sulla comprensione della consistenza e del rilievo dell’attività di rappresentanza esterna che l’amministratore ha in ambiti para giudiziali, come quelli collegati alla “nuova” mediazione civile. La completezza argomentativa dei temi trattati sarà garantita dalla presentazione di due pubblicazioni del responsabile scientifico del corso, Rosario Dolce, contributi appena editi dal Gruppo24ore.

Tra i docenti l’avvocato Carlo Pikler – sui temi collegati alla privacy - l’avvocato Roberto Rizzo – che tratterà il tema della comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo nonché delle transazioni in condominio –e l’avvocato Stefano Cuffaro – che tratterà il tema della tutela del compenso dell’amministratore. A valorizzare poi l’opera professionale dell’amministratore il dottor Sergio Gaglianese, oltre ad ingegneri esperti nella cura degli adempimenti in tema di sicurezza.