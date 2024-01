Il 21 febbraio a Palazzo Madama il convegno sulle comunità energetiche

Si svolgerà mercoledì 21 febbraio 2024 l’evento su iniziativa del senatore Francesco Silvestro «Le Comunità Energetiche: incentivi, procedure e modalità operative pubblico private». L’Osservatorio Nazionale Condomìni, parte attiva come interlocuzione con organi parlamentari di rilievo, è stato uno dei primi enti a parlare dell’opportunità offerta dalle Cer già dal 2021, e oggi sarà ancora in prima linea, con approfondimenti e progetti in merito che abbracciano non solo il privato, ma anche il pubblico.

«Abbiamo bisogno di evolverci nella diversificazione energetica, spingendo al massimo con le rinnovabili, per portare l’Italia ad una necessaria e urgente indipendenza energetica» dichiara in una nota stampa il presidente Nicola Ricci.

«Siamo nella fase più calda, e siamo pronti ad accelerare per consentire a tutti i cittadini di godere e raggiungere l’autonomia del proprio immobile, a partire dalla figura cardine di questa evoluzione, l’amministratore di condominio. Uno scatto rivoluzionario per un cambiamento che vede protagonista il nostro patrimonio verticale, per arrivare a basi forti e stabili in termini di sicurezza ed efficientamento energetico».

L’evento si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama, a Roma. L’accesso alla sala è consentito con abbigliamento consono (per gli uomini giacca e cravatta) e fino alla capienza massima. Gli ospiti ed i giornalisti possono accreditarsi scrivendo a presidenza@oncondomini.it