Il balcone è rilevante nel calcolo della distanza tra edifici

Il proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un fabbricato aveva lamentato che la costruzione del complesso edilizio confinante fosse stata eretta in violazione delle distanze legali, chiedendo, quindi, la condanna al ripristino dei luoghi. La vicenda si è conclusa in Cassazione con l’ordinanza 7604/2024.

Il criterio di misurazione applicabile

Le misurazioni effettuate in primo grado erano sbagliate perché eseguite non in relazione a tutto il fronte dei fabbricati, ma solo rispetto alle parti prospicienti le pareti finestrate...