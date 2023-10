Il cappotto termico è ammesso se è un volume tecnico di Giulio Benedetti

Non ricorre la violazione delle distanze, non per l'esiguità dell'aumento del volume dell'immobile, ma perché trattasi di un modesto innalzamento

Due soggetti citavano in giudizio i loro vicini perché, soprelevando il tetto del loro immobile, limitavano il loro diritto di veduta; il Tribunale accoglieva l'azione e condannava i convenuti a riportare la copertura al disegno planimetrico elaborato dal consulente tecnico. La Corte di appello riformava la sentenza di primo grado, in quanto il Giudice aveva erroneamente affermato la violazione degli articoli 873 e 907 Codice civile, mentre lo scostamento del tetto, dallo stato originario, era di soli 10/20 cm, e tale misura non mutava la volumetria della costruzione, poiché era dipesa dai materiali utilizzati per la coibentazione. Il Giudice di appello escludeva la presenza di una soprelevazione in materia di distanze.

I motivi del ricorso alla Suprema corte

Gli attori ricorrevano in Cassazione, sostenendo l'ingiustizia della sentenza, laddove escludeva una violazione della normativa delle distanze e delle vedute stabilite dalla legge e dalle norme urbanistiche (articoli 873 e 907 Codice civile, articolo 8 Dm 1144/1968), poiché vi era stato un aumento di volumetria che comportava una nuova costruzione e un aumento di superficie.

I principi di legittimità

La Cassazione (sentenza 18281/2023) rigettava il ricorso, in quanto proponeva elementi di valutazione già affrontati nel merito e inammissibili nel giudizio di legittimità (Sezioni unite 25573/2020) , e stabiliva i seguenti principi di diritto:

- l'aumento di volumetria, seguito dalla ristrutturazione, comporta violazione delle distanze, dovendosi considerare nuovo il manufatto (Cassazione 15732/2018), tuttavia la sentenza di appello ha escluso, con un apprezzamento di merito incensurabile, che vi sia stato tale aumento di volumetria, avendo riscontrato un lieve aumento di altezza al colmo, dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione;

- ai fini del computo delle distanze, nel caso di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza dell'edificio non segue la linea di gronda, ma quella di colmo, salva l'ipotesi in cui il rialzo del tetto sia funzionale alla allocazione di impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi di un volume tecnico non rilevante (Cassazione 11049/2016);

- spetta al Giudice di merito stabilire se la soprelevazione abbia le caratteristiche di un aumento di superficie o di volumetria dei piani sottostanti, incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura, oppure di ornamento e di accessorietà all'immobile, in tale ultimo caso deve essere esclusa dal calcolo delle distanze legali (Cassazione 20786/2006);

- nel caso trattato non ricorre la violazione delle distanze, non per l'esiguità dell'aumento del volume dell'immobile, ma perché tale aumento deve essere escluso, trattandosi di un modesto innalzamento, costituente un volume tecnico, con la conseguenza che non è una nuova costruzione, bensì un cappotto termico.