Il compenso dell’amministratore non può ritenersi implicito nell’ok al bilancio

Secondo la Cassazione, sentenza 29 maggio 2025 numero 14424, per la costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall’assemblea, che rechi - anche mediante richiamo a un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso - l’elemento essenziale dell’analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso. Tale compenso analitico non deve ritenersi implicito...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi