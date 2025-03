Il condominio verso gli obiettivi europei: il 28 a marzo a Baveno la giornata di riflessione Anaci

Appuntamento il 28 marzo dalle 9 alle 19 presso il Grand Hotel Dino di Baveno per l’11esimo convegno giuridico Anaci, l’Associazione nazionale amministratori di condomini e immobili. Il tema di quest’anno è legato al raggiungimento degli obiettivi europei ponendosi l’obiettivo di offrire spunti per affrontare le delibere e gli atti giudiziari.

Dall’appalto alla Direttiva case green, soffermandosi sulla funzione sociale del professionista e sui temi della sicurezza del patrimonio immobiliare. Diritto e arte specchio della società al centro dell’intervento in mattinata del noto musicista polistrumentista e compositore Mauro Pagani. A chiudere la giornata un focus sul ruolo dell’amministratore professionista nel perseguimento degli obiettivi della Direttiva Case green.

Saluti iniziali e considerazioni conclusive affidate al presidente nazionale Francesco Burrelli, tra i relatori esperti di diritto, componenti del Centro studi Anaci a partire dal presidente nazionale edoardo Riccio, amministratori e professionisti del settore.

La direttiva europea sulle case green - approvata prima dal Parlamento europeo e poi dall’Ecofin - è entrata in vigore il 28 maggio 2024, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue. Il disegno di legge stabilisce che i principi della Energy performance of buildings directive (Epbd) vengano integrati nel nostro sistema di norme. Per recepire la direttiva gli Stati membri hanno tempo 24 mesi. Nello specifico, come spiegato dal Sole 24 Ore, il governo dovrà adottare il decreto legislativo almeno quattro mesi prima del termine di recepimento indicato nella direttiva, che è il 29 maggio 2026, di conseguenza entro gennaio 2026.