Il condominio ha diritto di visionare ed estrarre copia dei titoli edilizi rilasciati al supermercato che disturba la tranquillità dei condòmini

Il Tar Lazio, con la sentenza numero 7068 depositata in data 11 aprile 2024, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che il condominio, in quanto centro d’imputazione degli interessi dei singoli condòmini che lo compongono, può legittimamente esercitare, per il tramite del proprio amministratore, il diritto di accesso agli atti amministrativi rilasciati in favore dell’attività commerciale esercitata nei locali a piano strada.

Nel caso di specie, un ...