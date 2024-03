Il condominio non paga il canone di depurazione se non ne fruisce

Un condominio ligure, quale utente del servizio idrico integrato nell’entroterra genovese, chiedeva infruttuosamente, in sede stragiudiziale, alla società incaricata della gestione del servizio integrato idrico la restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sul presupposto che tale servizio, nel comprensorio in disamina, non fosse stato espletato nel relativo periodo.

La vicenda processuale

Il condominio...