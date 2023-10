Il malfunzionamento dell’impianto di depurazione e l’istanza di mediazione tra i focus della settimana trascorsa di Antonio Scarpa

Approfondimenti anche in tema di distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento

In Diritto e pratica condominiale 9 ottobre 2023, A. Martino, Servizio idrico integrato e depurazione delle acque: spetta il rimborso in caso di mancato espletamento della prestazione, ha commentato l’ordinanza della Cassazione 26119 del 2023. Vengono in rilievo le questioni attinenti alla restituzione della quota non dovuta della tariffa del servizio idrico integrato, dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento dell’impianto di depurazione, pari alla somma pagata a titolo di canone quale parte del complessivo corrispettivo dovuto.

In Diritto e pratica condominiale del 10 e dell’11 ottobre 2023, possono leggersi due contributi che traggono entrambi spunto da Cassazione 26185 del 2023: E. Bontempo, La mediazione applicata alle controversie condominiali: obbligatorietà a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale; E. Bontempo, Diritto del condomino al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato: facoltà e limiti previsti dal riformato articolo 1118 Codice civile.

In ordine al primo punto, si vedano già A.M. Colombo, Impugnazione di delibera assembleare: mai sottovalutare la mediazione, in Diritto e pratica condominiale 21 settembre 2023; A. Mascia, Impugnazione delle delibere condominiali e istanza di mediazione, in Diritto e pratica condominiale 7 marzo 2023; L. Papaleo La riforma della mediazione al vaglio del condominio, in Diritto e pratica condominiale 17 luglio 2023; Il Punto della settimana, in Diritto e pratica condominiale 21 luglio 2023.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex articolo 363-bis Codice procedura civile sulla questione relativa alla sussistenza o meno di un obbligo di procedere alla mediazione, ex articolo 5, comma 2, Dlgs 28/2010, nel caso della proposizione di una domanda riconvenzionale ove una mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale. La questione sollevata dal Tribunale di Roma è stata assegnata dalla prima Presidente alle Sezioni unite civili della Cassazione (RGN 12668 del 2023) e sarà trattata all’udienza del 21 novembre 2023.

Sul secondo tema, A. Canale, Condominio, distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento: requisiti di legittimità, in commento all’ordinanza della Cassazione 25559 del 2023. Si veda, indicativamente, Cassazione 31 agosto 2020, n. 18131, secondo cui, già prima dell’entrata in vigore del novellato articolo 1118, comma 4, Codice civile introdotto dalla legge 220 del 2012, deve riconoscersi a ciascun condomino il diritto di rinunziare legittimamente all’uso del riscaldamento centralizzato e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condòmini, se sia provato che dal distacco non derivano né un aggravio di spesa per gli altri condòmini né uno squilibrio di funzionamento, restando in tal caso fermo soltanto l’obbligo del concorso nel pagamento delle spese occorrenti per la conservazione e la manutenzione straordinaria dell’impianto.

Il condomino rimane obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale (ad esempio, quelle per la sostituzione della caldaia), anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto condominiale, atteso che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale il predetto potrà comunque, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare (Cassazione 29 marzo 2007, n. 7708).

Se, tuttavia, in seguito ad un intervento di manutenzione dell’impianto termico centralizzato, il mancato allaccio di un singolo condomino non si intende quale volontà unilaterale dello stesso di rinuncia o distacco, ma appare conseguenza della impossibilità tecnica di fruizione del nuovo impianto condominiale a vantaggio di una unità immobiliare, restando impedito altresì un eventuale futuro riallaccio, deve considerarsi che tale condomino non è più titolare di alcun diritto di comproprietà sull’impianto, e non è perciò nemmeno più tenuto a partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa (ancora Cassazione 31 agosto 2020, n. 18131).

In Diritto e pratica condominiale 12 ottobre 2023, si segnala E. Zoina, Spese condominiali in capo all’ex coniuge assegnatario dell’immobile, a proposito di una sentenza del Tribunale di Velletri. In argomento, Cassazione 23 maggio 2022, n. 16613, secondo cui l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente dal proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento “sui generis”.