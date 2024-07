Il condominio può essere condannato a eseguire opere di manutenzione delle parti comuni

La Corte di appello di Genova, con la sentenza 601 del 24 aprile 2024, riconosce la possibilità di citare il condominio per chiederne in giudizio la condanna ad un obbligo di fare, laddove collegato alla manutenzione delle parti comuni per evitare che le stesse, a causa del precario stato in cui vertano, continuino a danneggiare la proprietà privata di uno dei condòmini.

La vicenda processuale

La questione della causa trattata dal giudice collegiale era, per lo più, incentrata sulla valutazione della legittimità di una ...