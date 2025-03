Il condominio può sospendere il pagamento se l’impresa è priva del Durc

L’impresa priva del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) non ha diritto al pagamento delle prestazioni. Il condominio (committente) può legittimamente sospendere il pagamento in virtù della eccezione ai sensi dell’articolo 1460 Codice civile qualora l’inadempimento esponga entrambe le parti a rischi di responsabilità solidale per i contributi inevasi. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Siracusa 2152 del 23 ottobre 2024.

Il caso

La vicenda prende le mosse dalla opposizione a un decreto monitorio...